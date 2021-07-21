Прирост заболевших COVID-19 в Японии за неделю составил 155%

Также в Оргкомитете Олимпиады в Токио сообщили РИА Новости, что выкладывается на 120 процентов, чтобы провести успешный турнир и не допустить его отмену. Ранее такой вариант ранее не исключил исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто.

На данным на 21 июля среди тех, кто выступает на Олимпиаде, тренеров и членов делегаций уже выявлено 19 случаев заражения.

