«Приложим все усилия!» Каменский об МЧМ-2023 в России
Олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН оценил новость о проведении МЧМ по хоккею в России, несмотря на санкции WADA
Молодежный чемпионат мира в 2023 году пройдет в Новосибирске и Омске вопреки санкциям WADA в адрес государства. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, пишет «Чемпионат». По его словам, Международная федерация хоккея уже получила соответствующую информацию от WADA.
Олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН прокомментировал новость о проведении МЧМ по хоккею в России в 2023 году, несмотря на санкции WADA в отношении российских спортсменов.
«Рене Фазелю можно доверять – значит, у него есть конкретная информация! Мы, в России со своей стороны приложим все усилия, чтобы чемпионат состоялся, и наши ребята смогли себя проявить, не упустили свой спортивный шанс!» - заявил олимпийский чемпион.
Ранее руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире НСН рассказал о своей позиции по поводу санкционного решения WADA.
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