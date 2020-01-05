«Приложим все усилия!» Каменский об МЧМ-2023 в России

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН прокомментировал новость о проведении МЧМ по хоккею в России в 2023 году, несмотря на санкции WADA в отношении российских спортсменов.

«Рене Фазелю можно доверять – значит, у него есть конкретная информация! Мы, в России со своей стороны приложим все усилия, чтобы чемпионат состоялся, и наши ребята смогли себя проявить, не упустили свой спортивный шанс!» - заявил олимпийский чемпион.

Ранее руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире НСН рассказал о своей позиции по поводу санкционного решения WADA.

