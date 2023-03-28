При допуске на Олимпиаду будут учитываться высказывания спортсменов из России о СВО

По его словам, при допуске российских спортсменов должны учитываться их публичные заявления, участие в митингах, а также демонстрация символов в поддержку специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Речь идет, например, о символе «Z», заявил Бах во время пресс-конференции в рамках исполкома МОК.

Исполком МОК также рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на соревнования.

Ранее сегодня Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение дисквалифицировать российскую бегунью на средние и длинные дистанции Светлану Карамашеву на восемь лет за употребление допинга, передает НСН.



