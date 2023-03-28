МОК отложил решение по участию российских спортсменов на международных соревнованиях
Международный олимпийский комитет (МОК) отложил решение по участию российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях. Об этом сообщил глава организации Томас Бах во время пресс-конференции в рамках исполкома организации.
По его словам, МОК оставляет за собой право решить вопрос допуска российских и белорусских спортсменов в соответствующее время, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации.
При этом запрет на использование флагов и национальных символов, а также присутствие на соревнованиях официальных лиц остаются в силе.
Ранее сегодня Томас Бах поддержал план возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Он считает, что такой вариант их участия «работает» во многих видах спорта, в том числе в теннисе и велоспорте, передает НСН.
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