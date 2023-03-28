МОК отложил решение по участию российских спортсменов на международных соревнованиях

При этом запрет на использование флагов и национальных символов, а также присутствие на соревнованиях официальных лиц остаются в силе.

Ранее сегодня Томас Бах поддержал план возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Он считает, что такой вариант их участия «работает» во многих видах спорта, в том числе в теннисе и велоспорте, передает НСН.



