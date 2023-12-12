Президента турецкого ФК «Анкарагюджю» арестовали после нападения на арбитра

Коджа после ничьей с ФК «Ризеспор» в Анкаре выбежал на поле и ударил арбитра Халила Умута Мелера. Упавший судья получил еще несколько ударов от представителей клуба.

Поведение президента «Анкарагюджю» осудил президент Турции Реджеп Эрдоган. Матчи во всех лигах страны после произошедшего отложили.

Мелер после инцидента заявил, что намерен завершить карьеру.

