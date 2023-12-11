Петербургский «Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы

Матчи петербургского футбольного клуба «Зенит» стали самыми посещаемыми в Восточной Европы, сообщил портал Metaratings.

Тренер «Зенита»: первая половина сезона стала хорошей для клуба

В первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) домашние матчи «Зенита» в среднем приходили 26,9 тысячи человек. На втором месте оказалась польская «Легия (22,2 тысячи посетителей).

«Краснодар» занял четвертую строчку. Московский «Спартак» оказался на 13-м месте.

«Зенит» ранее начал продавать билеты и абонементы на матчи в кредит на срок от шести до 36 месяцев, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургФутболФК "Зенит"

Горячие новости

Все новости

партнеры