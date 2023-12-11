Петербургский «Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы
11 декабря 202322:58
Матчи петербургского футбольного клуба «Зенит» стали самыми посещаемыми в Восточной Европы, сообщил портал Metaratings.
В первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) домашние матчи «Зенита» в среднем приходили 26,9 тысячи человек. На втором месте оказалась польская «Легия (22,2 тысячи посетителей).
«Краснодар» занял четвертую строчку. Московский «Спартак» оказался на 13-м месте.
«Зенит» ранее начал продавать билеты и абонементы на матчи в кредит на срок от шести до 36 месяцев, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru