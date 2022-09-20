Президент УАФ заявил, что Евро-2024 пройдёт без России
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своих соцсетях заявил, что сборной России «не светят официальные международные соревнования».
По его словам, на жеребьёвке Евро-2024, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия), России не будет.
«Как и требуют, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. Как минимум до 2024 года им не светят официальные международные соревнования по футболу. Евро-2024 пройдёт без России», — написал Павелко.
Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер направила письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, в котором потребовала отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от чемпионата Европы 2024 года, сообщает RT.
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