Сборная России объявила итоговый состав на матч с Киргизией
Сборная России объявила имена игроков, попавших в итоговый состав на сентябрьский сбор и товарищеский матч со сборной Кыргызстана, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В список попали вратари Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Иван Ломаев («Крылья Советов»), а также защитники Вячеслав Караваев («Зенит»), игроки Спартака» Даниил Хлусевич и Георгий Джикия, Игорь Дивеев (ЦСКА), выступающие за «Ростов» Максим Осипенко и Александр Сильянов, Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар») и Артём Макарчук («Сочи»).
Также в состав вошли полузащитники Никита Кривцов («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов и Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Даниил Фомин и Арсен Захарян (оба — «Динамо»), представители «Крыльев Советов» Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов, а также игроки «Зенита» Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой. Нападающих трое: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов») и Александр Соболев («Спартак»).
Товарищеский матч со сборной Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке.
Ранее капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и полузащитник Миралем Пьянич высказались против проведения товарищеского матча со сборной России, сообщает RT.
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