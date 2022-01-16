Президент Татарстана поздравил Валиеву с «золотом» чемпионата Европы

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил фигуристку Камилу Валиеву, одержавшую победу на чемпионате Европы в Таллине. Глава республики написал об этом в Instagram.

Российская фигуристка установила мировой рекорд на чемпионате Европы

«Наша юная землячка — чемпионка Европы! Молодец, Камила!» — отметил Минниханов.

15 января российская фигуриситка Камила Валиева стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании с результатом 259,06 балла. Россиянки Анна Щербакова (237,42 балла) и Александра Трусова (234,36 балла) заняли второе и третье места соответственно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат ЕвропыСпортсменыФигурное Катание
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