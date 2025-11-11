Семь российских спортсменов внесли в базу «Миротворца»

Семерых российских бобслеистов, скелетонистов и представителей шорт-трека внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом свидетельствуют размещенные на портале данные.

Ресурс включил в базу спортсменов Полину Князеву, Алексея Лаптева, Алексея Ефимова, Ивана Посашкова, Даниила Кулешова, Анастасию Цыганову и Ростислава Гайтюкевича. Атлетов заподозрили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины и в публичной поддержке российской специальной военной операции.

При этом в базе разместили номера телефонов спортсменов.

Ранее на «Миротворце» появились данные российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:БобслейМиротворецСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры