Семь российских спортсменов внесли в базу «Миротворца»

Семерых российских бобслеистов, скелетонистов и представителей шорт-трека внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом свидетельствуют размещенные на портале данные.

Ресурс включил в базу спортсменов Полину Князеву, Алексея Лаптева, Алексея Ефимова, Ивана Посашкова, Даниила Кулешова, Анастасию Цыганову и Ростислава Гайтюкевича. Атлетов заподозрили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины и в публичной поддержке российской специальной военной операции.

При этом в базе разместили номера телефонов спортсменов.

Ранее на «Миротворце» появились данные российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи, пишет Ura.ru.

