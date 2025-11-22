Торговля России и ЕС в сентябре упала до минимума с июня 1999 года

Объем торговли России и Евросоюза в сентябре опустился до минимума с июня 1999 года и составил около 4 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Евростата.

В начале осени экспорт РФ упал до 1,6 млрд евро, в августе он составлял 1,9 млрд. При этом поставки европейской продукции в Россию выросли до 2,5 млрд евро с 2,3 млрд месяцем ранее.

Общий объем торговли между страной и сообществом упал на 4%, до 4 млрд евро. Это минимальный показатель с июня 1999 года, когда оборот внешней торговли составил 3,9 млрд.

Ранее стало известно, что в 2024 году Евросоюз остался третьим по значимости торговым партнером России, общий товарооборот составил 67,5 млрд евро.

