Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей

Росавиация не обсуждает возобновление полетов в Японию и Южную Корею. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Глава Росавиации заявил, что все временно закрытые аэропорты готовы к открытию

«Росавиация нет», - рассказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос об обсуждении возобновления авиасообщения с этими странами.

Прямые перелеты между Россией и Японией, а также Республикой Корея были прекращены в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Южная КореяЯпонияАвиасообщениеРосавиация

Горячие новости

Все новости

партнеры