Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей
22 ноября 202507:52
Росавиация не обсуждает возобновление полетов в Японию и Южную Корею. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.
«Росавиация нет», - рассказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос об обсуждении возобновления авиасообщения с этими странами.
Прямые перелеты между Россией и Японией, а также Республикой Корея были прекращены в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией уничтожили 69 украинских беспилотников
- Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей
- Песков не исключил, что Путин посетит новые регионы до конца года
- В Росреестре предложили в случае обмана отдавать квартиру после возврата денег
- В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельба
- Музаев: В школы РФ смогли поступить только 19 процентов детей мигрантов
- Министр армии США заявил об очень плохом положении Украины
- В МВД рассказали о сокращении случаев мошенничества в автостраховании
- Венгрия с начала года получила более 6 млрд кубометров газа из России
- СМИ: Генералы США посетят Москву для обсуждения плана по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru