На контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел на контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса. Об этом сообщила мэр города Карен Басс в соцсети X.
По ее словам, судно загорелось по «электротехническим причинам».
«Экстренные службы находятся на месте происшествия, более 100 пожарных борются с огнем, полиция порта помогает обеспечить безопасность экипажа», - подчеркнула Басс.
По информации пожарной службы Лос-Анджелеса, после пожара на палубе судна прогремел взрыв, контейнеровоз обесточен. Экипаж эвакуировали, пострадавших нет.
Ранее в США произошел взрыв на перевозящем уголь грузовом судне неподалеку от порта Балтимора, никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО
- В Сызрани два человека погибли при атаке БПЛА
- На контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса произошел крупный пожар
- Торговля России и ЕС в сентябре упала до минимума с июня 1999 года
- Над Россией уничтожили 69 украинских беспилотников
- Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей
- Песков не исключил, что Путин посетит новые регионы до конца года
- В Росреестре предложили в случае обмана отдавать квартиру после возврата денег
- В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельба
- Музаев: В школы РФ смогли поступить только 19 процентов детей мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru