На контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел на контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса. Об этом сообщила мэр города Карен Басс в соцсети X.

По ее словам, судно загорелось по «электротехническим причинам».

«Экстренные службы находятся на месте происшествия, более 100 пожарных борются с огнем, полиция порта помогает обеспечить безопасность экипажа», - подчеркнула Басс.

По информации пожарной службы Лос-Анджелеса, после пожара на палубе судна прогремел взрыв, контейнеровоз обесточен. Экипаж эвакуировали, пострадавших нет.

Ранее в США произошел взрыв на перевозящем уголь грузовом судне неподалеку от порта Балтимора, никто не пострадал.

