Песков не исключил, что Путин посетит новые регионы до конца года
22 ноября 202507:27
Президент Владимир Путин может посетить новые регионы России до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
По словам представителя Кремля, пока подобных поездок нет в графике российского лидера.
«Но исключать этого нельзя», — указал Песков.
Ранее пресс-секретарь рассказал, что РФ готовит визит Владимира Путина в Индию, запланированный до конца 2025 года.
