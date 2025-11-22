Песков не исключил, что Путин посетит новые регионы до конца года

Президент Владимир Путин может посетить новые регионы России до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

По словам представителя Кремля, пока подобных поездок нет в графике российского лидера.

«Но исключать этого нельзя», — указал Песков.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что РФ готовит визит Владимира Путина в Индию, запланированный до конца 2025 года.

