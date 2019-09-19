Президент ОКР подвёл итоги Европейских игр в Минске

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в ходе заседания Исполкома ОКР подвёл итог между исполкомами ОКР. Особенно он отметил успехи российских спортсменов на Европейских играх в Минске. Об этом сообщает спецкор НСН.

«На Играх в Минске олимпийцы показали блестящий результат. 44 золотые медали, 33 серебряные, 42 бронзовые завоёваны нашими спортсменами. Я с большим удовольствием поздравляю всех наших коллег из общероссийских спортивных федераций, которые приняли активное участие в подготовке и в самих соревнованиях. Это действительно великолепный результат. Хотел бы отметить, что сотая из 109 медалей, завоёванных на этих играх, была получена Муслимом Гаджимагомедовым. И он выиграл ее как раз в тот момент, когда в зале находился президент России Владимир Путин. Предугадать, что получится именно так невозможно, но вот получилось», — сказал Поздняков.

Напомним, 19 сентября Исполком ОКР проводит заседание. Среди прочего, на нём планируется рассмотреть вопрос приглашения Международного олимпийского комитета к участию спортсменов России в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

