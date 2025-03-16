Президент МОК обвинил РФ в скандале на Олимпиаде-2024

По его словам, споры вокруг Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня не стали бы таким значительным вопросом, если бы не действия Международной ассоциации бокса.

Ранее МОК принял отставку президента Томаса Баха с поста члена организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

