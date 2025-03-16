Президент МОК обвинил РФ в скандале на Олимпиаде-2024
Гендерный скандал на Олимпиаде в 2024 году, связанный с боксёршами-трансгендерами (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Иман Хелиф и Линь Юйтин, возник вследствие российских фейков, сообщает Reuters со ссылкой на главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
По его словам, споры вокруг Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня не стали бы таким значительным вопросом, если бы не действия Международной ассоциации бокса.
Ранее МОК принял отставку президента Томаса Баха с поста члена организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru