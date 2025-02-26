МОК принял отставку президента Томаса Баха с поста члена организации

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил отставку Томаса Баха с поста члена организации. В сообщении на официальном сайте МОК говорится, что отставка вступит в силу 23 июня, после передачи полномочий новому президенту.

Выборы нового главы МОК состоятся 20 марта на 144-й сессии организации в Греции. На пост претендуют семь кандидатов.