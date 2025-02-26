МОК принял отставку президента Томаса Баха с поста члена организации
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил отставку Томаса Баха с поста члена организации. В сообщении на официальном сайте МОК говорится, что отставка вступит в силу 23 июня, после передачи полномочий новому президенту.
Выборы нового главы МОК состоятся 20 марта на 144-й сессии организации в Греции. На пост претендуют семь кандидатов.
Томасу Баху 71 год. В августе 2024 года он объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Бах является членом МОК с 1991 года и возглавлял организацию с 2013 года, а затем был переизбран на новый четырехлетний срок.
Бах также известен как чемпион Олимпийских игр 1976 года в командном турнире рапиристов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru