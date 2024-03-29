Томас Бах: МОК удалось избежать бойкота Олимпиады со стороны России и Украины

Международному олимпийскому комитету (МОК) удалось избежать бойкота Олимпиады в Париже со стороны России и Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава организации Томас Бах.

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По его словам, во время проведения генассамблеи в Сеуле было напряжение из-за угроз бойкота с обеих сторон, однако в настоящее время ситуация изменилась.

«Если обе стороны недовольны, значит, принято правильное решение... Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что этот разговор окончен и мы соберемся в Париже для проведения великолепных Олимпийских игр», - заключил Бах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что российским спортсменам надо поехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе и своими медалями доказать, что они самые лучшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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