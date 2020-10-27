Президент ФИФА заразился коронавирусом

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что у Инфантино присутствуют лёгкие симптомы инфекции, и после получения положительного теста на COVID-19 президент ФИФА уйдёт на карантин как минимум на 10 дней.

Кроме того, сообщается, что всех контактировавших с Инфантино в последние несколько дней предупредили о положительном тесте и предложили принять меры.

Ранее стало известно о подтверждении теста на коронавирус у нападающего сборной Португалии и команды «Ювентус» Криштиану Роналду. Футболист не сможет сыграть 28 октября против «Барселоны» во второй игре группового этапа Лиги Чемпионов.



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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КоронавирусДжанни ИнфантиноFIFA
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