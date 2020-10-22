СМИ: Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19

Португальский футболист Криштиану Роналду сдал второй положительный тест на коронавирус и не сыграет против «Барселоны» 28 октября, сообщает португальская газета Correio da Manha.

О заражении нападающего туринского «Ювентуса» коронавирусом стало известно 13 октября. Подтвердившийся COVID-19 не позволил Криштиану Роналду выйти на поле в мачте национальной сборной против команды Швеции в Лиге наций, а также вынудил пропустить первый матч в Лиге Чемпионов 2020/2021 против киевского «Динамо».

По правилам УЕФА, чтобы принять участие во второй игре группового этапа против «Барселоны», Криштиану Роналду должен был сдать отрицательный тест за неделю до матча.

Однако встреча Роналду и Месси на футбольном поле ещё возможна. По данным агентства AS, «Ювентус» предоставил в УЕФА информацию о состоянии здоровья своего форварда, где говорится, у португальца нет никаких симптомов и температуры, он чувствует себя очень хорошо. В итоге Роналду сможет принять участие в матче, если сдаст отрицательный тест за 24 часа до встречи.