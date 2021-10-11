Кальяны, Дзюба, Кек. Сборная России спустя 12 лет вернулась в Марибор

«Да, разобрали игру, переговорил с ребятами. Все, что не получилось со Словакией, – полностью моя вина. Я не так донес им план, не так объяснил. У меня нет претензий к ним. Говорю это не для того, чтобы снять ответственность. Еще раз: это полностью моя вина», - заявил Карпин.

После матча эксперты обрушились на команду с критикой. Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин в послематчевой студии «Матч ТВ» назвал этот матч трагедией.

«Этот матч – парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли. Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии – с точки зрения результата», – сказал Аршавин

Тренер Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» также был недоволен игрой команды:

«Сама игра не оставила приятные впечатления. Надо откровенно сказать, что игра нам совершенно не удалась. Словаки имели такое преимущество над нами. Мы возвращаемся на сутки назад и видим, как играют испанцы, итальянцы, бельгийцы, французы. Сегодня, к сожалению, мы были немножко похожи на команды, которые находятся совсем внизу», – сказал Рахимов.

А бывший игрок сборной Владимир Быстров назвал это «игрой, которую надо поскорее забыть».

Везение признал сам Карпин, добавив, что «удачу нужно заслужить», и капитан сборной России Далер Кузяев.

«Победа досталась очень непросто. У словаков была парочка стопроцентных моментов. Где-то нам повезло, конечно. Но победа есть победа», - резюмировал капитан в интервью после игры.

Встреча со Словенией вряд ли ожидается более простой. Одним из факторов, который будет играть против России – печально известная арена «Людски врт», на которой пройдет матч. Именно здесь в 2009 году сборная Гуса Хиддинка уступила словенцам в решающем поединке плей-офф чемпионата мира. Тот матч запомнился «кальянным» скандалом.

После поражения на «Первом канале» вышла программа «Человек и закон», в котором футболистов сборной обвинили в курении кальяна перед матчем. В качестве доказательства были предоставлены кадры из ресторана в Мариборе, где якобы проводили ночь российские футболисты. Впрочем, позднее СМИ опровергли эту информацию, установив, что ролик был снят в ресторане «Горки» в Москве.

Так или иначе, стадион «Людски врт» словенцы считают счастливым в матчах с россиянами. Чем еще объяснить тот факт, что все поединки отборочного раунда к ЧМ-2022 они провели в Любляне и только с россиянами сыграют в Мариборе. Более того, матч с Россией станет для Словении первым за 6 лет в этом городе.