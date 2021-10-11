Кальяны, Дзюба, Кек. Сборная России спустя 12 лет вернулась в Марибор
Эксперты с опасением и тревогой говорят о предыдущем матче со Словакией и сожалеют об отсутствии в расположении команды Артема Дзюбы.
Сборная России по футболу сегодня сыграет со Словенией в матче квалификации к чемпионату мира, и перед этим матчем у российских болельщиков есть сразу несколько поводов для беспокойства.
Главным из них является игра, показанная сборной в поединке со Словакией. Несмотря на победный счет (1:0), качество игры оставляло желать лучшего. Словаки намного больше владели мячом (74% против 26%), больше били по воротам (25-10 по ударам в сторону ворот и 10-1 по ударам в створ). Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед Словенией взял вину за прошедший матч на себя.
«Да, разобрали игру, переговорил с ребятами. Все, что не получилось со Словакией, – полностью моя вина. Я не так донес им план, не так объяснил. У меня нет претензий к ним. Говорю это не для того, чтобы снять ответственность. Еще раз: это полностью моя вина», - заявил Карпин.
После матча эксперты обрушились на команду с критикой. Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин в послематчевой студии «Матч ТВ» назвал этот матч трагедией.
«Этот матч – парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли. Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии – с точки зрения результата», – сказал Аршавин
Тренер Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» также был недоволен игрой команды:
«Сама игра не оставила приятные впечатления. Надо откровенно сказать, что игра нам совершенно не удалась. Словаки имели такое преимущество над нами. Мы возвращаемся на сутки назад и видим, как играют испанцы, итальянцы, бельгийцы, французы. Сегодня, к сожалению, мы были немножко похожи на команды, которые находятся совсем внизу», – сказал Рахимов.
А бывший игрок сборной Владимир Быстров назвал это «игрой, которую надо поскорее забыть».
Везение признал сам Карпин, добавив, что «удачу нужно заслужить», и капитан сборной России Далер Кузяев.
«Победа досталась очень непросто. У словаков была парочка стопроцентных моментов. Где-то нам повезло, конечно. Но победа есть победа», - резюмировал капитан в интервью после игры.
Встреча со Словенией вряд ли ожидается более простой. Одним из факторов, который будет играть против России – печально известная арена «Людски врт», на которой пройдет матч. Именно здесь в 2009 году сборная Гуса Хиддинка уступила словенцам в решающем поединке плей-офф чемпионата мира. Тот матч запомнился «кальянным» скандалом.
После поражения на «Первом канале» вышла программа «Человек и закон», в котором футболистов сборной обвинили в курении кальяна перед матчем. В качестве доказательства были предоставлены кадры из ресторана в Мариборе, где якобы проводили ночь российские футболисты. Впрочем, позднее СМИ опровергли эту информацию, установив, что ролик был снят в ресторане «Горки» в Москве.
Так или иначе, стадион «Людски врт» словенцы считают счастливым в матчах с россиянами. Чем еще объяснить тот факт, что все поединки отборочного раунда к ЧМ-2022 они провели в Любляне и только с россиянами сыграют в Мариборе. Более того, матч с Россией станет для Словении первым за 6 лет в этом городе.
И, конечно, перед игрой вызывает опасения игра российской команды в атаке. На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Словении Матьяж Кек не скрывал своей радости от отсутствия в российской команде Артема Дзюбы, который сделал дубль в первой встрече между этими командами (2:1).
«Я очень рад одной вещи – тому, что нет в составе Дзюбы. Мы ужасно выглядели против него в первом тайме в первой игре в Сочи, поэтому хорошо, что сейчас его нет. Надеюсь, завтра мы сыграем лучше», – заявил Кек.
Тренер Валерий Непомнящий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Дзюбу «форвардом номер один в России своего типа». При этом он высказал сожаление, что Артем отказался от участия в отборочных поединках.
«Любой тренер не отказался бы от него, в том числе и Карпин не отказывается от него. К характеру Карпина это никакого отношения не имеет, это именно профессиональное отношение к порученному делу и к профессии. Отказ от участия в сборах или от приглашения принимаю, аргумент – не принимаю», - сказал Непомнящий.
При этом экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» встал в конфликте Карпина и Дзюбы на сторону футболиста.
«Эта ситуация понятна для всех тех, кто играл в футбол. Нормальная ситуация, они во всех командах есть, а в наших - тем более были всегда «кто-то с кем-то». Я с первого дня Дзюбу поддерживаю. Правильно сделал, а что он должен был? То его хаяли по-всякому, кричали, что он никакой, а тут - давай, «нормальный» стал. И я так поступил бы. На протяжении трех-четырех месяцев как только его не критиковали. Он же не отказывается от сборной, он сказал, что не в форме и не едет, также как Фернандес. Но когда футболисты в форме, почему их не вызывают?» - выразил недоумение Мостовой.
Матч Словении и России начнется в 21.45 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1».
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