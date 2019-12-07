Российские атлеты поедут на Олимпиаду в Токио под флагом ОКР

Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио в 2020 году не под нейтральным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков, передает РБК.

По его словам, такой вариант предусмотрен Олимпийской хартией. На зимней Олимпиаде в 2018 году россияне выступали под нейтральным флагом, потому что российский комитет был временно отстранен.