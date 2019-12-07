Российские атлеты поедут на Олимпиаду в Токио под флагом ОКР

7 декабря 201918:48

Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио в 2020 году не под нейтральным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков, передает РБК.

По его словам, такой вариант предусмотрен Олимпийской хартией. На зимней Олимпиаде в 2018 году россияне выступали под нейтральным флагом, потому что российский комитет был временно отстранен.

Эксперты обсуждают ущерб, который наносит WADA российскому спорту

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получил рекомендацию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Решение будет принято 9 декабря. Возможные санкции связаны с допинговым скандалом – в частности, с фальсификацией данных Московской антидопинговой лаборатории.

При этом комитет WADA считает возможным допуск российских атлетов на Олимпиаду-2020 в нейтральном статусе – без гимна и национального флага.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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