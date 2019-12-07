Российские атлеты поедут на Олимпиаду в Токио под флагом ОКР
Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио в 2020 году не под нейтральным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков, передает РБК.
По его словам, такой вариант предусмотрен Олимпийской хартией. На зимней Олимпиаде в 2018 году россияне выступали под нейтральным флагом, потому что российский комитет был временно отстранен.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получил рекомендацию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Решение будет принято 9 декабря. Возможные санкции связаны с допинговым скандалом – в частности, с фальсификацией данных Московской антидопинговой лаборатории.
При этом комитет WADA считает возможным допуск российских атлетов на Олимпиаду-2020 в нейтральном статусе – без гимна и национального флага.
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