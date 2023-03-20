«Поют гимн и обыграют афганцев!»: Губерниев объяснил смысл паспортов для Малкома и Клаудиньо
Дмитрий Губерниев пообещал в эфире НСН, что будет учиться у этих «замечательных людей» любви к Родине.
Натурализованные бразильские футболисты Малком и Клаудиньо очень любят Россию и наше налоговое законодательство, заявил в интервью НСН спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Агент игроков Луис Фернандо Гарсия ранее подтвердил, что бразильцы получили российские паспорта. В конце февраля президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство этим футболистам «Зенита».
«Они помогут сборной обыграть Афганистан на грядущем турнире, для этого их и брали. Им дали гражданство, потому что они любят Россию и российское налоговое законодательство, и не мыслят себя без новой Родины, без "Зенита". Более того, они каждое утро поют гимн, как мне рассказывали информированные источники. Нам нужно поучиться любви к России этих замечательных людей. Мы будем учиться, особенно я», - сказал Губерниев.
Со своей стороны, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что пока рано говорить о перспективах бразильцев в главной команде страны. По его мнению, предоставление гражданства Малкому и Клаудиньо, возможно, чем-то помогает «Зениту».
В Российской Премьер-лиге сейчас действует лимит на иностранных футболистов. В заявке клуба на сезон не должно быть больше 13 легионеров, а на поле - одновременно не больше восьми. Малком отмечал осенью прошлого года, что возможное получение им российского гражданства поможет «Зениту» освободить место для еще одного иностранца, добавив, что «это не моя идея».
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