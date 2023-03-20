«Поют гимн и обыграют афганцев!»: Губерниев объяснил смысл паспортов для Малкома и Клаудиньо

«Они помогут сборной обыграть Афганистан на грядущем турнире, для этого их и брали. Им дали гражданство, потому что они любят Россию и российское налоговое законодательство, и не мыслят себя без новой Родины, без "Зенита". Более того, они каждое утро поют гимн, как мне рассказывали информированные источники. Нам нужно поучиться любви к России этих замечательных людей. Мы будем учиться, особенно я», - сказал Губерниев.

Со своей стороны, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что пока рано говорить о перспективах бразильцев в главной команде страны. По его мнению, предоставление гражданства Малкому и Клаудиньо, возможно, чем-то помогает «Зениту».

В Российской Премьер-лиге сейчас действует лимит на иностранных футболистов. В заявке клуба на сезон не должно быть больше 13 легионеров, а на поле - одновременно не больше восьми. Малком отмечал осенью прошлого года, что возможное получение им российского гражданства поможет «Зениту» освободить место для еще одного иностранца, добавив, что «это не моя идея».

