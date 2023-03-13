Сборная России сыграет в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

В сообщении говорится, что своё участие в турнире подтвердили все страны, являющиеся членами ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Также участниками чемпионата станут национальная сборная России и одна из азиатских сборных.

Уточняется, что команды разделят на две группы по четыре сборных, матчи пройдут по круговой системе. Победители группового этапа выйдут в финал, а команды, занявшие вторые места в группах, поборются за третье место.

Первый чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Ранее в российские федерации по летним видам спорта стали поступать приглашения для участия в азиатских турнирах, сообщает RT.

