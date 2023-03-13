«Хоть с кем-то!»: Мостовой увидел плюсы в участии России на турнире в Азии

Сборной России по футболу в нынешних реалиях не стоит воротить нос от посредственных турниров и соперников без громких имен, рассказал НСН бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что сборная России по футболу летом сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Свое участие в турнире подтвердили Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Организаторы ожидают подтверждения еще одной азиатской страны.

«Вряд ли этот турнир может что-то показать. Давайте так: мы же знаем, что мы не можем выбирать соперников, нас не хотят выбирать по всем известным причинам. Поэтому нам "хоть с кем-то"», - сказал Мостовой.

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Сборной России необходимы спарринг-партнеры для поддержания тонуса, считает он. И уровень сборных, учитывая нынешнюю ситуацию, отходит на второй план.

«Международные игры все равно нужны, сборная же все равно как-то должна существовать. Сейчас будет игра какая-то, с Ираком или с Ираном что-то, да? Немного стран, которые могут с нами играть. Сборная готова на все, чтобы куда-то включили, поэтому лучше играть хоть с такими сборными, чем не играть», - отметил собеседник.

При этом Мостовой уверен, что ожидать ярких матчей от команды Валерия Карпина не стоит.

«Сами понимаете, с Таджикистаном сыграли «по нулям», половина не смотрела, половине не было интересно. А кто смотрел, те поплевались», - заключил он.

Ранее СМИ сообщили о желании Международной федерации хоккея вернуть Россию на турниры под эгидой IIHF.

