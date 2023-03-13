«Хоть с кем-то!»: Мостовой увидел плюсы в участии России на турнире в Азии
Лучше играть, пусть и в Средней Азии, чем не играть вообще, сказал НСН экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.
Сборной России по футболу в нынешних реалиях не стоит воротить нос от посредственных турниров и соперников без громких имен, рассказал НСН бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой.
Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что сборная России по футболу летом сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Свое участие в турнире подтвердили Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Организаторы ожидают подтверждения еще одной азиатской страны.
«Вряд ли этот турнир может что-то показать. Давайте так: мы же знаем, что мы не можем выбирать соперников, нас не хотят выбирать по всем известным причинам. Поэтому нам "хоть с кем-то"», - сказал Мостовой.
{{related_post_CrM@zlaV!}}
Сборной России необходимы спарринг-партнеры для поддержания тонуса, считает он. И уровень сборных, учитывая нынешнюю ситуацию, отходит на второй план.
«Международные игры все равно нужны, сборная же все равно как-то должна существовать. Сейчас будет игра какая-то, с Ираком или с Ираном что-то, да? Немного стран, которые могут с нами играть. Сборная готова на все, чтобы куда-то включили, поэтому лучше играть хоть с такими сборными, чем не играть», - отметил собеседник.
При этом Мостовой уверен, что ожидать ярких матчей от команды Валерия Карпина не стоит.
«Сами понимаете, с Таджикистаном сыграли «по нулям», половина не смотрела, половине не было интересно. А кто смотрел, те поплевались», - заключил он.
Ранее СМИ сообщили о желании Международной федерации хоккея вернуть Россию на турниры под эгидой IIHF.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 14 марта
- В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Суворова
- В ЧВК «Вагнер» сообщили о приближении к дороге, по которой снабжается Артемовск
- Монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру
- В Госдуме рассказали о выгоде государства от повышения призывного возраста
- Пригожин обозвал министра обороны Италии, связавшего ЧВК «Вагнер» и мигрантов
- Сунак: Китай создает определяющий эпоху вызов для мирового порядка
- В МИД РФ обозначили сроки продления зерновой сделки
- Разыскиваемого за киберпреступления россиянина экстрадировали из Грузии в США
- NYT: Международный уголовный суд готовит два дела против РФ из-за событий на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru