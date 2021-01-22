Губерниев оценил возможность переноса Олимпиады из Японии
Телеведущий и спортивный комментатор в беседе с НСН выразил надежду, что Олимпиада в Токио всё же состоится, несмотря на все ограничения.
Власти Японии в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса, пишет газета Times cо ссылкой на источник в правительстве Японии. Отмечается, что руководство страны ищет возможность объявить об отмене Олимпиады «без потери лица». При этом официально в правительстве Японии опровергают информацию, будто негласно уже решено не проводить соревнования.
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН выразил надежду, что Олимпиада всё же состоится, несмотря на все ограничения.
«Многое будет зависеть от вакцин, которые так или иначе будут применять к спортсменам и журналистам. Я настраиваюсь поехать в Токио, хотя возможность отмены исключать нельзя. Главное – спорт, а его можно посмотреть по телевизору. Мы уже привыкли, что спортивные события проходят без болельщиков на трибунах», - отметил он.
Губерниев также исключил в случае отказа Японии вариант переноса Олимпиады в другие страны, например, в Россию или Китай.
«Никто никуда ее не перенесет. России еще одной Олимпиады не хватает? Давайте потратим еще триллион. На Россию наложены санкции, поэтому никаких международных соревнований в нашей стране в ближайшее время не будет. Так что Олимпиада либо состоится в Токио, либо ее не будет в этом году», - заключил собеседник НСН.
Ранее сборную России отстранили от крупных турниров из-за обвинений в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирная антидопинговая организация (WADA) изначально дисквалифицировала Россию на четыре года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок до двух лет. В числе ограничений российским атлетам запрещено использовать во время стартов национальную символику (флаг и герб), а также гимн страны.
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