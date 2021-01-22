Губерниев оценил возможность переноса Олимпиады из Японии

«Многое будет зависеть от вакцин, которые так или иначе будут применять к спортсменам и журналистам. Я настраиваюсь поехать в Токио, хотя возможность отмены исключать нельзя. Главное – спорт, а его можно посмотреть по телевизору. Мы уже привыкли, что спортивные события проходят без болельщиков на трибунах», - отметил он.

Губерниев также исключил в случае отказа Японии вариант переноса Олимпиады в другие страны, например, в Россию или Китай.

«Никто никуда ее не перенесет. России еще одной Олимпиады не хватает? Давайте потратим еще триллион. На Россию наложены санкции, поэтому никаких международных соревнований в нашей стране в ближайшее время не будет. Так что Олимпиада либо состоится в Токио, либо ее не будет в этом году», - заключил собеседник НСН.

Ранее сборную России отстранили от крупных турниров из-за обвинений в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирная антидопинговая организация (WADA) изначально дисквалифицировала Россию на четыре года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок до двух лет. В числе ограничений российским атлетам запрещено использовать во время стартов национальную символику (флаг и герб), а также гимн страны.

