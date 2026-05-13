Сборная России по тхэквондо пропустит ЧЕ в Германии из-за проблем с визами

Сборной России по тхэквондо придется пропустить чемпионат Европы-2026 из-за отсутствия виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Чемпионат проходит в Мюнхене в Германии 11-14 мая.

По данным агентства, у российских спортсменов нет на руках паспортов с визами, которые дают право на въезд в ФРГ.

«Документы на оформление виз были поданы еще в начале апреля, однако все паспорта до сих пор находятся в консульстве Германии в Москве», - рассказал источник.

Всего на первенство было заявлено 16 российских спортсменов, в том числе олимпийский чемпион по тхэквондо 2020 года Владислав Ларин.

Между тем сборная России по синхронному плаванию приняла участие в третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане. Команда заняла второе место в общем медальном зачете, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

