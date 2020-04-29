«Не надо баламутить!» Кавазашвили ответил Газзаеву насчет досрочного завершения футбольного сезона
Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН выразил несогласие с предложением Валерия Газааева.
Глава комитета по делам национальностей Государственной думы Валерий Газзаев заявил, что руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно взять пример с Лиги 1 и досрочно завершить розыгрыш сезона-2019/20.
«Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов. Нужно завершить сезон и спокойно готовиться к следующему, начав его в июле или в начале августа, когда пандемия, надеюсь, сойдёт на нет», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН категорически не согласился с предложением досрочно завершить футбольный сезон.
«Как можно завершать чемпионат по тем местам, которые сегодня есть? По незаконченным матчам? Нарушается спортивный принцип. У нас не третья мировая война началась. Как можно объявлять чемпиона или обладателя кубка без матча, которые они должны провести? Кто будет компенсировать футбольным клубам или стадионам не проведенные матчи, отсутствие зрителей, доходов? Государство это делать не будет. А сейчас мы прекращаем все, у спортсменов зарплаты нет, многие тренеры и зарубежные игроки, которых так любят приглашать, как с ними быть? Платить им или нет? А что будет дальше? Я очень люблю Валеру Газзаева, это мой ближайший друг. Но зачем призывать нас к тому, чего нельзя делать? Валера, милый! Не надо баламутить людей, ради бога! Я считаю, надо в июне обязать профильные спортивные министерства, чтобы они разработали положения о режимах работы после снятия ограничений!» - возмутился он.
На данный момент в чемпионате России по футболу сыграно 22 тура. Первую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит» с 50 очками. По 41 баллу в активе московского «Локомотива» и «Краснодара». У «Ростова» 38 очков, у ЦСКА — 35.
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