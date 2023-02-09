«Последний шанс!» Булыкин назвал идеальным для Дзюбы переход в «Локомотив»

Переход в «Локомотив» экс-капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы выгоден и игроку, и клубу, сказал в интервью НСН бывший игрок сборной страны Дмитрий Булыкин.

Московский «Локомотив» ранее объявил о подписании с Дзюбой контракта до конца сезона.