«Последний шанс!» Булыкин назвал идеальным для Дзюбы переход в «Локомотив»
Дзюба может взбодрить московский клуб и помочь ему спасти провальный сезон, а в перспективе – вернуться в сборную, сказал в эфире НСН Дмитрий Булыкин.
Переход в «Локомотив» экс-капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы выгоден и игроку, и клубу, сказал в интервью НСН бывший игрок сборной страны Дмитрий Булыкин.
Московский «Локомотив» ранее объявил о подписании с Дзюбой контракта до конца сезона.
«Это тот трансфер, при котором никто не рискует. И клуб взял на четыре месяца Артема, и для Артема это выгодный вариант, чтобы себя проявить. Если все получится, это будет очень красивая история, а если не получится – контракт всего на несколько месяцев. Это последний шанс для Артема, причем замечательный шанс. Не знаю, как так получилось, но можно поаплодировать этому трансферу со стороны Артема, агенту. Для него все получилось идеально, и сейчас все зависит от того, как он сможет себя проявить. Если он хорошо сыграет, то продолжит карьеру в РПЛ, "Локомотиве" или других командах. Если он сыграет плохо, очень сложно ему будет устроиться», - сказал Булыкин.
По его мнению, Дзюба может помочь «Локомотиву», который занимает сейчас третье с конца место в Российской Премьер-лиге.
«Если все будет хорошо, Артем сможет принести пользу клубу и "Локомотив" выйдет из провальной ситуации, в которой оказался после предыдущего руководства. Думаю, что Артем замотивирован, хочет всем показать и доказать, и поэтому будет рвать на поле. Кроме того, мы его знаем, как хорошего парня, который может создать атмосферу не только на поле, но и в раздевалке, передать свой опыт и мастерство, все-таки он играл на высоком уровне, помочь молодым. Если же у него не получится заиграть, - это не такой большой минус для "Локомотива", он всегда может не продлить контракт. Поэтому я вижу в этом трансфере только плюсы», - подчеркнул бывший игрок московского «Динамо» и амстердамского «Аякса».
Булыкин также допустил возвращение Дзюбы в сборную России.
«Возможно все. Думаю, в сборную ни для кого не закрыта дверь. Смотрят не на возраст, а на игру и результат. Если он будет забивать, его могут взять посмотреть. Правда, это не произойдет в ближайшем будущем, сначала Артему надо показать себя. Тут вопрос, с кем будет играть наша сборная и когда, но это уже другая тема», - заключил собеседник НСН.
Предыдущим клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», куда он перешел из «Зенита» в августе 2022 года. В ноябре контракт был расторгнут «по обоюдному согласию».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснял НСН уход Артема из турецкого клуба «футбольной импотенцией» российского футболиста.
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