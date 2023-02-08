Московский Локомотив подписал Смольникова и Дзюбу

Столичный «Локомотив» подписал контракты с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Сообщение сопровождается фотографией, на которой игроки держат футболки Локомотива.

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Оба 34-летних ветерана перешли в столичный клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», а Смольникова – московское «Торпедо».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» после 17 туров занимает 14-е место.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал НСН, что разрыв контракта между клубом «Адана Демирспор» и Артемом Дзюбой стал обоюдным решением, которое объясняется не эмоциями спортсмена, а его плохой физической формой.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ФутболКонтрактыЛокомотивАртем Дзюба
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