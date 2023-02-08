Московский Локомотив подписал Смольникова и Дзюбу
Столичный «Локомотив» подписал контракты с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сообщение сопровождается фотографией, на которой игроки держат футболки Локомотива.
Оба 34-летних ветерана перешли в столичный клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», а Смольникова – московское «Торпедо».
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» после 17 туров занимает 14-е место.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал НСН, что разрыв контракта между клубом «Адана Демирспор» и Артемом Дзюбой стал обоюдным решением, которое объясняется не эмоциями спортсмена, а его плохой физической формой.
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