«Футбольная импотенция»: Губерниев объяснил расторжение контракта с Дзюбой

Ранее стало известно о расторжении контракта между Артемом Дзюбой и «Адана Демирспор» по обоюдному соглашению. Об этом заявила Турецкая федерация футбола. С августа 2022 года Дзюба успел поучаствовать в пяти матчах за клуб и стал автором одного гола. В двух последних матчах спортсмен не попал в заявку. По мнению Губерниева, расторжение контракта объясняется плохой физической формой футболиста.

«Он не тянет. Это обоюдное решение, футболист не сам решает, уходить или оставаться, он играет в команде. Мастерства, может быть, у Дзюбы предостаточно, а физическая форма относительно плоха. Я назвал бы это футбольной импотенцией. Мы привыкли видеть Дзюбу крепким, сильным, по-футбольному возбужденным, а он, к сожалению, сейчас уже не такой», — сказал Губерниев.

Также собеседник НСН предположил, в каком футбольном клубе Дзюба мог бы продолжить карьеру.

«Возможно, это “Торпедо”. Команда сейчас находится на последнем месте, может, Дзюба ей поможет. Или, например, он перейдет в “Рубин” помогать Слуцкому вылетать из первой лиги и бороться за выживание в любительской лиге Татарстана. Думаю, как спортсмен Дзюба не закончился, но в передовых командах он играть уже не будет», — подытожил комментатор.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал Артема Дзюбу «мертвым» футболистом.

