Последний бой в карьере: Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл представителю США Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

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Турнир проходил в Лос-Анджелесе. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде.

Поединок стал последним в карьере российского бойца. Он вышел на бой без флага России, как и другие российские спортсмены, выступающие в Bellator.

Ранее Емельяненко проиграл боксерский поединок россиянину Вячеславу Дацику, оказавшись в нокауте уже на 13-й секунде боя.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпортФедор Емельяненко
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