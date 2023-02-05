Последний бой в карьере: Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру

Турнир проходил в Лос-Анджелесе. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде.

Поединок стал последним в карьере российского бойца. Он вышел на бой без флага России, как и другие российские спортсмены, выступающие в Bellator.

Ранее Емельяненко проиграл боксерский поединок россиянину Вячеславу Дацику, оказавшись в нокауте уже на 13-й секунде боя.

