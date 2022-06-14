Фёдор Емельяненко стал президентом Союза ММА России

В ходе внеочередной отчётно-выборной конференции была принята поправка в устав, позволяющая кандидату выдвинуть свою кандидатуру непосредственно в ходе конференции.

В результате Андрей Терентьев снял свою кандидатуру с выборов в пользу Емельяненко, которого избрали большинством голосов. Второй кандидат, Радмир Габдуллин, был избран вице-президентом, а Терентьев стал первым вице-президентом.

Ранее в Москве турнир по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF завершился массовой дракой.