Фёдор Емельяненко стал президентом Союза ММА России

Фёдор Емельяненко был избран президентом Союза смешанных единоборств (ММА) России, сообщает пресс-служба организации.

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В ходе внеочередной отчётно-выборной конференции была принята поправка в устав, позволяющая кандидату выдвинуть свою кандидатуру непосредственно в ходе конференции.

В результате Андрей Терентьев снял свою кандидатуру с выборов в пользу Емельяненко, которого избрали большинством голосов. Второй кандидат, Радмир Габдуллин, был избран вице-президентом, а Терентьев стал первым вице-президентом.

Ранее в Москве турнир по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF завершился массовой дракой.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпортПрезидентФедор Емельяненко
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