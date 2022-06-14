Фёдор Емельяненко стал президентом Союза ММА России
Фёдор Емельяненко был избран президентом Союза смешанных единоборств (ММА) России, сообщает пресс-служба организации.
В ходе внеочередной отчётно-выборной конференции была принята поправка в устав, позволяющая кандидату выдвинуть свою кандидатуру непосредственно в ходе конференции.
В результате Андрей Терентьев снял свою кандидатуру с выборов в пользу Емельяненко, которого избрали большинством голосов. Второй кандидат, Радмир Габдуллин, был избран вице-президентом, а Терентьев стал первым вице-президентом.
Ранее в Москве турнир по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF завершился массовой дракой.
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