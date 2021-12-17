В России предрекли протесты футбольных фанатов из-за Fan ID

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня следующего года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, к чему приведут новые требования.

«Всероссийское объединение болельщиков, как и большинство болельщиков страны, фан-клубов не поддерживает и не приветствует этот закон. По прогнозам, это повлечет отток значительной части зрителей с трибун и понизит и без того низкую посещаемость российского чемпионата. Кроме того, к сожалению, боюсь, что фанатские объединения продолжат протестовать и в весенней части чемпионата продолжатся акции протеста болельщиков», - отметил Шпрыгин.

По его словам, больше всего болельщиков возмущает тот факт, что отказано в выдаче «паспорта» может быть кому угодно без объяснения причин.

«Ключевая обеспокоенность футбольных зрителей связана с критерием отказа в выдаче Fan ID, который, на наш взгляд, нарушает конституционные права зрителей. Дословно это звучит так: если представляется угроза для обороноспособности и безопасности государства или есть наличие информации о том, что зритель ранее нарушал общественный порядок при проведении спортивных мероприятий в России или за рубежом. Под эту формулировку можно подвести кого угодно. По сути, людям дают наказание без вины и без судебного решения, а просто на чье-то усмотрение. Это может быть отказ без объяснения причин, так уже было на кубке Конфедераций, Чемпионате мире и «Евро» в Петербурге минувшим летом, когда огромное количество зрителей не получили Fan ID и причину отказа никто не объяснял. А в суде это обжаловать - практически бесперспективная история», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».