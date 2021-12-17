В России предрекли протесты футбольных фанатов из-за Fan ID
Александр Шпрыгин уверен, что принятой Госдумой законопроект нарушает конституционные права зрителей.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня следующего года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, к чему приведут новые требования.
«Всероссийское объединение болельщиков, как и большинство болельщиков страны, фан-клубов не поддерживает и не приветствует этот закон. По прогнозам, это повлечет отток значительной части зрителей с трибун и понизит и без того низкую посещаемость российского чемпионата. Кроме того, к сожалению, боюсь, что фанатские объединения продолжат протестовать и в весенней части чемпионата продолжатся акции протеста болельщиков», - отметил Шпрыгин.
По его словам, больше всего болельщиков возмущает тот факт, что отказано в выдаче «паспорта» может быть кому угодно без объяснения причин.
«Ключевая обеспокоенность футбольных зрителей связана с критерием отказа в выдаче Fan ID, который, на наш взгляд, нарушает конституционные права зрителей. Дословно это звучит так: если представляется угроза для обороноспособности и безопасности государства или есть наличие информации о том, что зритель ранее нарушал общественный порядок при проведении спортивных мероприятий в России или за рубежом. Под эту формулировку можно подвести кого угодно. По сути, людям дают наказание без вины и без судебного решения, а просто на чье-то усмотрение. Это может быть отказ без объяснения причин, так уже было на кубке Конфедераций, Чемпионате мире и «Евро» в Петербурге минувшим летом, когда огромное количество зрителей не получили Fan ID и причину отказа никто не объяснял. А в суде это обжаловать - практически бесперспективная история», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Шпрыгин подчеркнул, что сейчас безопасности зрителей на трибунах ничего не угрожает, а для семей с детьми вообще предусмотрены отдельные сектора.
«Благими намерениями и словами о безопасности выстроен этот закон, хотя по факту безопасность последних лет на стадионах на высочайшем уровне, ни одно правонарушение не остается безнаказанным. Было много экспертов, которые высказались, но высказываются люди, которые вообще на футбол не ходят. У них у всех заезженная пластинка, что нужно сделать так, чтобы с детьми и семьями было ходить безопасно. Хотя есть отдельные семейные сектора, ходят люди семьями, а фанатская трибуна является украшением стадиона. Наставляются штампы и вешаются ярлыки. Например, депутат Валуев сказал, что таким образом уберем отрепье с трибун, но это не ему определять, у нас только по решению суда определяется, человек что-то нарушил или нет», - резюмировал он.
Ранее знаменитый пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев заявил НСН, что введение Fan ID необходимо для безопасности болельщиков. По его словам, подобная практика давно принята в Европе, что помогает в борьбе с хулиганами.
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