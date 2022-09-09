Porsche отказалась от переговоров с Red Bull по участию в «Формуле 1»

В сообщении говорится, что в течение последних нескольких месяцев стороны обсуждали возможную совместную работу, однако в итоге решили прекратить переговоры.

В Porsche отметили, что изначально предполагалось равное партнёрство, как по вопросам двигателей, так и по команде, но до подписания соглашения дело так и не дошло.

«Формула 1» остаётся привлекательной для Porsche и мы продолжим следить за развитием событий», - добавили в пресс-службе автопроизводителя.

Ранее немецкая компания Audi объявила, что станет участницей «Формулы 1» и будет участвовать в чемпионате в качестве производителя силовых агрегатов начиная с сезона 2026 года.

