Porsche отказалась от переговоров с Red Bull по участию в «Формуле 1»
Автопроизводитель Porsche объявил, что отказался от планов участвовать в «Формуле 1» с компанией Red Bull, сообщает пресс-служба немецкой компании.
В сообщении говорится, что в течение последних нескольких месяцев стороны обсуждали возможную совместную работу, однако в итоге решили прекратить переговоры.
В Porsche отметили, что изначально предполагалось равное партнёрство, как по вопросам двигателей, так и по команде, но до подписания соглашения дело так и не дошло.
«Формула 1» остаётся привлекательной для Porsche и мы продолжим следить за развитием событий», - добавили в пресс-службе автопроизводителя.
Ранее немецкая компания Audi объявила, что станет участницей «Формулы 1» и будет участвовать в чемпионате в качестве производителя силовых агрегатов начиная с сезона 2026 года.
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