Компания Audi объявила об участии в «Формуле 1»
Немецкая компания Audi объявила, что станет участницей чемпионата «Формула 1», сообщает пресс-служба автопроизводителя.
В сообщении говорится, что автоспортивное подразделение марки будет участвовать в «Королевских гонках» в качестве производителя силовых агрегатов. К чемпионату Audi присоединится в сезоне 2026 года, когда вступит в силу новый технический регламент.
«Я рад приветствовать Audi в «Формуле 1»... Это важный момент для нашего спорта. Это подчеркивает огромную силу нашей глобальной платформы, которая продолжает расти», – заявил генеральный директор гоночного чемпионата Стефано Доменикали.
В пресс-службе Audi добавили, что команда, с которой будет сотрудничать марка, будет объявлена в конце 2022 года.
Ранее формульная команда McLaren объявила о досрочном расторжении контракта с австралийским пилотом Даниэлем Риккардо, сообщает RT.
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