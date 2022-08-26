Компания Audi объявила об участии в «Формуле 1»

В сообщении говорится, что автоспортивное подразделение марки будет участвовать в «Королевских гонках» в качестве производителя силовых агрегатов. К чемпионату Audi присоединится в сезоне 2026 года, когда вступит в силу новый технический регламент.

«Я рад приветствовать Audi в «Формуле 1»... Это важный момент для нашего спорта. Это подчеркивает огромную силу нашей глобальной платформы, которая продолжает расти», – заявил генеральный директор гоночного чемпионата Стефано Доменикали.

В пресс-службе Audi добавили, что команда, с которой будет сотрудничать марка, будет объявлена в конце 2022 года.

Ранее формульная команда McLaren объявила о досрочном расторжении контракта с австралийским пилотом Даниэлем Риккардо, сообщает RT.

