«Футбол будущего». Семин назвал фаворитов Евро-2020 и оценил шансы Украины

На стадии плей-офф аутсайдеров нет, считает бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

На чемпионате Европы по футболу завершились матчи группового этапа. Таким образом, стали известны все участники плей-офф. Бывший тренер сборной России Юрий Семин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал своих фаворитов игр на выбывание и вспомнил матч, который, по его мнению, является лучшим на Евро-2020.

«В плей-офф аутсайдеров нет. Фаворитами, как мне кажется, будут все те же команды, что и на предыдущих крупных турнирах. Но это такая стадия, на которой все может измениться. Что касается моих предпочтений, то мне очень нравятся Италия, Франция. Матч Португалия – Франция, который был вчера, для меня просто лучший (матч закончился со счетом 2:2, Роналду и Бензема забили по два гола – прим. НСН). Он мне очень понравился. Это был футбол высочайшего уровня, футбол будущего», - заявил тренер.
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Также вчера стало известно, что в 1/8 финала попала сборная Украины, занявшая в своей группе третье место, но прошедшая дальше по дополнительным показателям. В первом матче плей-офф украинцы встретятся со Швецией.

«Сборная Украины - перспективная команда. У них очень неплохие шансы пройти дальше. Они играют со Швецией, так что будем наблюдать. Отдельные матчи Украина проводит очень интересно. Они быстры. И Андрей Шевченко (главный тренер сборной Украины – прим. НСН) хорошую работу делает», - отметил Семин.

Бывший главный тренер сборной России рассказал, что у него нет команд, за которыми он будет следить отдельно.

«Я буду следить за всеми командами, мне интересен футбол, мне интересно, как футбол развивается, какие есть новые направления. Какой-то отдельной «любви» у меня нет. Россия «выпала», поэтому спокойно наблюдаем, анализируем», - сообщил собеседник «Радиоточки НСН».

Помимо поединка Украины и Швеции в 1/8 турнира также состоятся матчи Уэльс – Дания, Италия – Австрия, Нидерланды – Чехия, Бельгия – Португалия, Хорватия – Испания, Франция – Швейцария и Англия – Германия.

В Санкт-Петербурге должен пройти один четвертьфинальный матч.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН заявил, что болеет за сборную Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ТренерЧемпионат Европы 2020
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