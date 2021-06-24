«Футбол будущего». Семин назвал фаворитов Евро-2020 и оценил шансы Украины

Также вчера стало известно, что в 1/8 финала попала сборная Украины, занявшая в своей группе третье место, но прошедшая дальше по дополнительным показателям. В первом матче плей-офф украинцы встретятся со Швецией.

«Сборная Украины - перспективная команда. У них очень неплохие шансы пройти дальше. Они играют со Швецией, так что будем наблюдать. Отдельные матчи Украина проводит очень интересно. Они быстры. И Андрей Шевченко (главный тренер сборной Украины – прим. НСН) хорошую работу делает», - отметил Семин.

Бывший главный тренер сборной России рассказал, что у него нет команд, за которыми он будет следить отдельно.

«Я буду следить за всеми командами, мне интересен футбол, мне интересно, как футбол развивается, какие есть новые направления. Какой-то отдельной «любви» у меня нет. Россия «выпала», поэтому спокойно наблюдаем, анализируем», - сообщил собеседник «Радиоточки НСН».

Помимо поединка Украины и Швеции в 1/8 турнира также состоятся матчи Уэльс – Дания, Италия – Австрия, Нидерланды – Чехия, Бельгия – Португалия, Хорватия – Испания, Франция – Швейцария и Англия – Германия.

В Санкт-Петербурге должен пройти один четвертьфинальный матч.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН заявил, что болеет за сборную Украины.

