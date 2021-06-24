«Футбол будущего». Семин назвал фаворитов Евро-2020 и оценил шансы Украины
На стадии плей-офф аутсайдеров нет, считает бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
На чемпионате Европы по футболу завершились матчи группового этапа. Таким образом, стали известны все участники плей-офф. Бывший тренер сборной России Юрий Семин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал своих фаворитов игр на выбывание и вспомнил матч, который, по его мнению, является лучшим на Евро-2020.
«В плей-офф аутсайдеров нет. Фаворитами, как мне кажется, будут все те же команды, что и на предыдущих крупных турнирах. Но это такая стадия, на которой все может измениться. Что касается моих предпочтений, то мне очень нравятся Италия, Франция. Матч Португалия – Франция, который был вчера, для меня просто лучший (матч закончился со счетом 2:2, Роналду и Бензема забили по два гола – прим. НСН). Он мне очень понравился. Это был футбол высочайшего уровня, футбол будущего», - заявил тренер.
Также вчера стало известно, что в 1/8 финала попала сборная Украины, занявшая в своей группе третье место, но прошедшая дальше по дополнительным показателям. В первом матче плей-офф украинцы встретятся со Швецией.
«Сборная Украины - перспективная команда. У них очень неплохие шансы пройти дальше. Они играют со Швецией, так что будем наблюдать. Отдельные матчи Украина проводит очень интересно. Они быстры. И Андрей Шевченко (главный тренер сборной Украины – прим. НСН) хорошую работу делает», - отметил Семин.
Бывший главный тренер сборной России рассказал, что у него нет команд, за которыми он будет следить отдельно.
«Я буду следить за всеми командами, мне интересен футбол, мне интересно, как футбол развивается, какие есть новые направления. Какой-то отдельной «любви» у меня нет. Россия «выпала», поэтому спокойно наблюдаем, анализируем», - сообщил собеседник «Радиоточки НСН».
Помимо поединка Украины и Швеции в 1/8 турнира также состоятся матчи Уэльс – Дания, Италия – Австрия, Нидерланды – Чехия, Бельгия – Португалия, Хорватия – Испания, Франция – Швейцария и Англия – Германия.
В Санкт-Петербурге должен пройти один четвертьфинальный матч.
Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН заявил, что болеет за сборную Украины.
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