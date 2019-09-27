МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Игр в Токио
Международный олимпийский комитет не обсуждал со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопросы, связанные с отстранением российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2020. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МОК Томас Бах.
Ранее в WADA инициировали рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) кодексу. В результате перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана международной организации в январе 2019 года, были найдены расхождения с имеющейся у WADA базы.
Как напоминает «Свободная пресса», ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал о возможных манипуляциях с допингом, в которых якобы подозревается Россия. Сразу после этого в британском издании The Telegraph появилась информация, что России грозит отстранение от Олимпийских игр-2020.
В свою очередь, на появившуюся в СМИ информацию об угрозе отстранения россиян от участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио, прокомментировал глава пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов. Он отметил, что эти сообщения являются слухами.
Ранее НСН писала, что сборная России по футболу рискует пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре. Об этом сообщает The Telegraph, подчёркивая, что это может произойти из-за допингового скандала.
Источник отмечает, что российскую национальную команду, с большой долей вероятности, могут не допустить к участию в мундиале, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта,
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