МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Игр в Токио

Как напоминает «Свободная пресса», ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал о возможных манипуляциях с допингом, в которых якобы подозревается Россия. Сразу после этого в британском издании The Telegraph появилась информация, что России грозит отстранение от Олимпийских игр-2020.

В свою очередь, на появившуюся в СМИ информацию об угрозе отстранения россиян от участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио, прокомментировал глава пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов. Он отметил, что эти сообщения являются слухами.

Ранее НСН писала, что сборная России по футболу рискует пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре. Об этом сообщает The Telegraph, подчёркивая, что это может произойти из-за допингового скандала.

Источник отмечает, что российскую национальную команду, с большой долей вероятности, могут не допустить к участию в мундиале, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта,

