Полузащитник Медина перешел из ЦСКА в «Спартак»
Парагвайский футболист Хесус Медина перешел из московского ЦСКА в «Спартак». Об этом сообщил Telegram-канал армейцев.
Полузащитник поблагодарил за поддержку тех, кто болел за него, и назвал прекрасным проведенный в ЦСКА сезон. Медина заявил, что для него настало время перемен.
Отмечается, что контракт футболиста с командой «Спартак» рассчитан до 2026 года. Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 7,5 млн евро.
За ЦСКА Медина сыграл 45 матчей с января 2022 года. Он сделал девять результативных передач и забил 12 голов. Его контракт с «красно-синими» должен был закончиться в июне 2025 года.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не согласен с экспертами, возмущенными планами выступавших за ЦСКА южноамериканских футболистов перейти в «Спартак» и «Зенит». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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