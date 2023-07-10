Полузащитник Медина перешел из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник поблагодарил за поддержку тех, кто болел за него, и назвал прекрасным проведенный в ЦСКА сезон. Медина заявил, что для него настало время перемен.

Отмечается, что контракт футболиста с командой «Спартак» рассчитан до 2026 года. Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 7,5 млн евро.

За ЦСКА Медина сыграл 45 матчей с января 2022 года. Он сделал девять результативных передач и забил 12 голов. Его контракт с «красно-синими» должен был закончиться в июне 2025 года.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не согласен с экспертами, возмущенными планами выступавших за ЦСКА южноамериканских футболистов перейти в «Спартак» и «Зенит». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

