Полузащитник Головин продлил до 2029 года контракт с «Монако»
Российский футболист, полузащитник Александр Головин продлил до 2029 года контракт с футбольным клубом «Монако». Соответствующая информация размещена на портале команды.
Финансовые условия соглашения неизвестны. По словам самого спортсмена, выступления за «Монако» вселяют в него уверенность, он готов и дальше полностью выкладываться во время матчей. «Я убежден, что вместе мы и дальше будем добиваться больших успехов!» — отметил футболист.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года (после прошедшего в России чемпионата мира). Он перешел в команду из клуба ЦСКА, сумма сделки составила 30 млн евро. В текущем сезоне Головин провел шесть встреч, однако результативными действиями не отличился.
Ранее четырехкратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» Миралем Пьянич стал игроком ПФК ЦСКА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru