Полузащитник Головин продлил до 2029 года контракт с «Монако»

Финансовые условия соглашения неизвестны. По словам самого спортсмена, выступления за «Монако» вселяют в него уверенность, он готов и дальше полностью выкладываться во время матчей. «Я убежден, что вместе мы и дальше будем добиваться больших успехов!» — отметил футболист.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года (после прошедшего в России чемпионата мира). Он перешел в команду из клуба ЦСКА, сумма сделки составила 30 млн евро. В текущем сезоне Головин провел шесть встреч, однако результативными действиями не отличился.

Ранее четырехкратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» Миралем Пьянич стал игроком ПФК ЦСКА.

