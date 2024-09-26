Миралем Пьянич официально стал игроком ПФК ЦСКА

Четырёхкратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» Миралем Пьянич стал игроком ПФК ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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В сообщении говорится, что контракт с боснийским футболистом подписан по схеме «1+1» - один год с опцией продления ещё на год. Играть Пьянич будет под 15-м номером.

«Уже 28 сентября все желающие смогут увидеться с нашим новичком на его автограф-сессии перед матчем с «Ахматом», - добавили в ЦСКА.

Кроме «Ювентуса» Пьянич выступал за «Лион», «Рому» и «Барселону». Также полузащитник сыграл 115 матчей за сборную Боснии и Герцеговины, забив 17 мячей.

Ранее чемпион мира в составе сборной Франции по футболу Рафаэль Варан завершил карьеру игрока, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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