Алексей Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих футболистов MLS
Бывший игрок итальянской «Аталанты» и российского «Локомотива», российский полузащитник Алексей Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих футболистов североамериканской Главной лиги футбола (MLS), сообщает портал Transfermarkt.
Стоимость россиянина оценивается в €10 миллионов. Его контракт с американским клубом «Атланта Юнайтед» рассчитан до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.
Возглавил же список самых дорогих игроков MLS многократный обладатель «Золотого мяча», аргентинец Лионель Месси. Стоимость его контракта оценивается в €25 миллионов.
Ранее Миранчук забил дебютный гол в MLS в матче против Месси, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru