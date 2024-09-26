Алексей Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих футболистов MLS

Бывший игрок итальянской «Аталанты» и российского «Локомотива», российский полузащитник Алексей Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих футболистов североамериканской Главной лиги футбола (MLS), сообщает портал Transfermarkt.

Алексей Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту»

Стоимость россиянина оценивается в €10 миллионов. Его контракт с американским клубом «Атланта Юнайтед» рассчитан до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

Возглавил же список самых дорогих игроков MLS многократный обладатель «Золотого мяча», аргентинец Лионель Месси. Стоимость его контракта оценивается в €25 миллионов.

Ранее Миранчук забил дебютный гол в MLS в матче против Месси, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТоп-5КонтрактыФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры