Полузащитник Далер Кузяев забил дебютный мяч за «Гавр»

Российский полузащитник и бывший игрок «Зенита» Далер Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр».

СМИ: Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад»

Кузяев отличился в матче второго тура чемпионата Франции против «Бреста». Полузащитник отправил мяч в ворота противника на 52-й минуте.

Гол россиянина не помог «Гавру»: команда уступила со счетом 1:2.

Кузяев перешел во французский клуб 12 июля. Соглашение рассчитано на два сезона.

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» 26 июля сообщил о переходе бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети/ Havre Athletic Club
ТЕГИ:ФранцияФутболФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры