Полузащитник Далер Кузяев забил дебютный мяч за «Гавр»
20 августа 202318:28
Российский полузащитник и бывший игрок «Зенита» Далер Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр».
Кузяев отличился в матче второго тура чемпионата Франции против «Бреста». Полузащитник отправил мяч в ворота противника на 52-й минуте.
Гол россиянина не помог «Гавру»: команда уступила со счетом 1:2.
Кузяев перешел во французский клуб 12 июля. Соглашение рассчитано на два сезона.
Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» 26 июля сообщил о переходе бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru