СМИ: Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад»

Трансфер оценивается в 12 миллионов евро плюс бонусы. В клубе уверены, что сделка будет завершена в ближайшие дни.

На позицию российского футболиста также рассматривался хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, однако стороны не договорились по условиям контракта.

Ранее бывший президент красно-белых Андрей Червиченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал четыре клуба-конкурента петербургскому «Зениту».

