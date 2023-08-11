СМИ: Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад»
11 августа 202312:58
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в испанский «Реал Соьседад», сообщает Mundo Deportivo.
Трансфер оценивается в 12 миллионов евро плюс бонусы. В клубе уверены, что сделка будет завершена в ближайшие дни.
На позицию российского футболиста также рассматривался хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, однако стороны не договорились по условиям контракта.
Ранее бывший президент красно-белых Андрей Червиченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал четыре клуба-конкурента петербургскому «Зениту».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru