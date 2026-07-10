Польский волейбольный союз заявил о невозможности участия России в ЧМ-2027 без последствий

Польша примет мужской чемпионат мира по волейболу в сентябре 2027 года. Свидерский указал, что не видит возможности провести турнир с участием рсосийских спортсменов из-за позиции властей.

«На сегодняшний день мы знаем, что играть России в Польше невозможно», - указал он. Свидерский отметил, что россияне не получат въездные визы.

Ранее международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские сборные и команды до соревнований под своей эгидой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

