Польский волейбольный союз заявил о невозможности участия России в ЧМ-2027 без последствий

Волейбольный союз Польши не видит возможности без последствий препятствовать участию российской сборной по волейболу в чемпионате мира 2027 года, заявил телеканалу TVP Sport президент организации Себастьян Свидерский.

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Польша примет мужской чемпионат мира по волейболу в сентябре 2027 года. Свидерский указал, что не видит возможности провести турнир с участием рсосийских спортсменов из-за позиции властей.

«На сегодняшний день мы знаем, что играть России в Польше невозможно», - указал он. Свидерский отметил, что россияне не получат въездные визы.

Ранее международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские сборные и команды до соревнований под своей эгидой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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