Минздрав РФ призвал разделять науку и хайп

По его словам, речь идет о вопросах питания, поэтому утверждена специальность «нутрициолог». «Сформировали к нему требования и, конечно, необходимо базовое медицинское образование у этих специалистов», – заявил глава ведомства. Он считает, что нутрициология должна быть разделом «научности и подхода, основанного на доказательствах» в условиях большого количества «малодоказанного хайпа».

Ранее нутрициолог объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

