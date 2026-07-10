Минздрав РФ призвал разделять науку и хайп

В направлении нутрициология необходимо разделять квалифицированных специалистов и тех, кто использует коммерчески раскрученные ситуации ради всеобщей огласки, сообщил «Вестям» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Нутрициолог объяснил, как похудеть к лету без голодовок

По его словам, речь идет о вопросах питания, поэтому утверждена специальность «нутрициолог». «Сформировали к нему требования и, конечно, необходимо базовое медицинское образование у этих специалистов», – заявил глава ведомства. Он считает, что нутрициология должна быть разделом «научности и подхода, основанного на доказательствах» в условиях большого количества «малодоказанного хайпа».

Ранее нутрициолог объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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