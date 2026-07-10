У россиян спрос на топливные присадки вырос на 10-30%

В российских автомобилистов растет спрос на топливные присадки, сообщают «Известия».

Бензин хуже — проблемы больше? Чем грозит допуск топлива «Евро-3»

По словам продавцов, реализация средств для улучшения качества бензина увеличились на 10–30%. Владельцы автомобилей стали активно искать и приобретать такую продукцию после того, как власти РФ официально разрешили продажу топлива стандарта «Евро-3» до конца 2026 года.

Эксперты предостерегают от такого «самолечения». При этом покупатели присадок жалуются на качество продукции, а сервисы готовятся к наплыву машин на ремонт. По их мнению, это может произойти, если ситуация не изменится в течение 1,5 месяцев и более и водителям придется длительное время использовать такое топливо.

Использование топлива сниженного стандарта не будет массово вредить двигателям современных автомобилей, однако экология от этого пострадает, рассказал НСН вице-председатель Союза Автосервисов, генеральный директор СТО «Дилижанс» Александр Пахомов.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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