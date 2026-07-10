Пользователи «Макс» дали возможность создавать публичные каналы
Пользователи национального мессенджера «Макс» теперь могут создавать публичные каналы или изменить статус приватного канала на общедоступный, заявили в компании.
Функция доступна на смартфонах на базе операционной системы Android. В ближайшее время создавать каналы также можно будет в десктопной и веб-версии мессенджера. Для этого пользователю необходимо перейти в раздел «Чаты» и нажать на «+» в верхней части экрана, на котором затем появится опция «Создать канал». При этом можно добавить фото, название и описание канала.
Кроме того, пользователи должны перейти к цифровому ID и нажать кнопку «Добавить документы», а затем перевести тип канала в «Публичный». Перевести приватный канал в публичный можно в настройках.
Ранее «Макс» стал недоступен в AppGallery для пользователей VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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