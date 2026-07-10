«Грач» и «Скворец»: РЖД открыла голосования для выбора названий поездам

Согласно традиции, составы планируется назвать в честь птиц. ЭП2ДМ/ЭП2Д — пригородные и межрегиональные поезда постоянного тока, курсируют в Центральной России, на Северо-Западе, на Урале, в Сибири и Поволжье. Среди вариантов их названия: «Грач», «Лазоревка», «Скворец», «Королек». Ппользователи могут предложить свой вариант.

Пригородный и межрегиональный поезд переменного тока ЭП3Д, курсирующий в регионах от Поволжья до Дальнего Востока, «РЖД» предлагает назвать «Юрком», «Зарянкой», «Щеглом», «Ремезом» либо другим вариантом, который будет выбран в результате голосования.

Ранее «РЖД» приостановили продажу билетов на поезда с юга России на сентябрь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

