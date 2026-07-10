«Грач» и «Скворец»: РЖД открыла голосования для выбора названий поездам
Компания «РЖД» приступила к голосованию для выбора названий элетропоездам ЭП2ДМ/ЭП2Д и ЭП3Д, сообщает РБК.
Согласно традиции, составы планируется назвать в честь птиц. ЭП2ДМ/ЭП2Д — пригородные и межрегиональные поезда постоянного тока, курсируют в Центральной России, на Северо-Западе, на Урале, в Сибири и Поволжье. Среди вариантов их названия: «Грач», «Лазоревка», «Скворец», «Королек». Ппользователи могут предложить свой вариант.
Пригородный и межрегиональный поезд переменного тока ЭП3Д, курсирующий в регионах от Поволжья до Дальнего Востока, «РЖД» предлагает назвать «Юрком», «Зарянкой», «Щеглом», «Ремезом» либо другим вариантом, который будет выбран в результате голосования.
Ранее «РЖД» приостановили продажу билетов на поезда с юга России на сентябрь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Грач» и «Скворец»: РЖД открыла голосования для выбора названий поездам
- Эксперты: Россияне — «закаленный народ», но ему можно поставить диагноз неврастения
- Вынесен приговор по делу о хищении более 6,5 млрд руб. при исполнении контрактов Минобороны
- Большинство россиян боятся жизни на пенсии из-за нехватки денег
- Убийство подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева произошло по приказу руководства спецслужб Украины
- Мороженое за 11 тысяч на семью: Туристы жалуются на цены в Петергофе
- Верховный суд рассмотрит дело многодетной семьи из Бурятии о долге в 270 тысяч рублей за отопление
- Останина назвала ударом по семье закон о запрете домашнего насилия
- Вывоз нефти из Персидского залива остановлен после возобновления обстрелов Ираном и США
- Скончалась 15-летняя пассажирка, попавшая в ДТП с машиной Чепика