Польская легкоатлетка одобрила отстранение россиян от Европейских игр

Без россиян и белорусов Европейские игры 2023 года в Кракове пройдут в духе спокойствия, мира и честной борьбы. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик, сообщил портал Inside The Games.

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Польская легкоатлетка положительно оценила отстранение белорусских и российских атлетов в грядущих соревнованиях, которые состоятся с 21 июня по 2 июля.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что причиной ввода санкций в отношении России и российских спортсменов стала спецоперация на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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