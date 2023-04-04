Польская легкоатлетка одобрила отстранение россиян от Европейских игр
Без россиян и белорусов Европейские игры 2023 года в Кракове пройдут в духе спокойствия, мира и честной борьбы. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик, сообщил портал Inside The Games.
Польская легкоатлетка положительно оценила отстранение белорусских и российских атлетов в грядущих соревнованиях, которые состоятся с 21 июня по 2 июля.
Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что причиной ввода санкций в отношении России и российских спортсменов стала спецоперация на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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